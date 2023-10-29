سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 29-10-2023

سجل سعر أقل عيار ذهب وهو عيار 14 الأدني فئة نحو 1703 جنيه للبيع و 1717 جنيه للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-10-2023.

وشهد سعر المعدن الأصفر صباح اليوم ثباتا في مستهل تعاملات اليوم الأحد ؛داخل محلات الصاغة المختلفة وعلي مختلف المشغولات الذهبية بأنواعها.

زيادة جديدة

ومع ختام تعاملات أمس، كسر سعر الذهب استقراره الذي استمر لما يقار من 3 أيام متصل مسجلا نحو معدل 55 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة، بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 2555 جنيه للبيع و2575 جنيه للشراء

عيار 24



وسجل سعر عيار 24 نحو 2920 جنيه للبيع و 2943 جنيه للشراء

عيار 18



وصل سعر عيار 18 نحو 2190 جنيه للبيع و 2207 جنيه للشراء

سعر الأوقية



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 90.812 ألف جنيه للبع و 91.523 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب إلي 20.44 ألف جنيه للبيع و 20.6 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.92 مليون جنيه للبيع و 2.942 مليون جنيه للشراء.

العرض والطلب



من جانبه قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إن العرض والطلب هما المتحكمان الرئيسيان فى تحديد سعر الذهب.

وأكد إيهاب واصف، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على أسعار الذهب عالميا مما أثر على الأسعار داخليا

وعن أسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات، أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 فيما فوق.



سعر الذهب بالمصنعية



تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، وصمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

فيما صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1986.79 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1997.10 دولار.

وارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى في 19 شهرا في سبتمبر، مما يؤكد توقعات السوق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى عام 2024.

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة الأسبوع المقبل.

