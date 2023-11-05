عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

العملات
العملات

استعرضت الإعلامية فرح سعيد  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:
 

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.95 جنيه للبيع، و 32.84 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.80 جنيه للبيع، و37.67 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.15  جنيه للبيع، و99.81 جنيه للشراء .

الدولار العملات العربية والاجنبية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

اسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد تحريك أسعار البنزين|مفاجأة سارة

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ترشيحاتنا

زلزال يضرب إندونيسيا ولا أنباء عن ضحايا

جيش الاحتلال يطلق 3 رشقات صاروخية على بلدات غلاف غزة

البنوك تحسم أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

بعد إدانته جرائم الاحتلال.. هجوم إسرائيلي حاد على أوباما |فيديو

في ذكراه.. قصة انضمام حسن عابدين للمقاومة الفلسطينية وهروبه من الإعدام

مصمم لحمل رؤوس حربية.. روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا من غواصة نووية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

الخذلان الأكبر| هذه الدول العربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

فيديو

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

صفعات متتالية .. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ