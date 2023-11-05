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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 6.5 مليون دولار.. إنشاء مشروعين جديدين في المنطقة الحرة العامة بقفط

اجتماع مجلس المنطقة
اجتماع مجلس المنطقة الحرة

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، على إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة، يساهمان في توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، فوزي رضوان مدير المنطقة الحرة، أحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، عبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، أنور يس مدير إدارة شئون المجالس، وعدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة.

 

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و أوضح محافظ قنا، أن المشروع الأول، شركة للمواد الغذائية، وتعمل في مجال تقشير السمسم، وصناعة الطحينة، والحلاوة الطحينية، وفرز وتحميص الفول السوداني، وإنتاج الزبدة والبسكويت وجميع أنواع الحلويات، وتم تخصيص مساحة ٤٢٠٠ م لإنشاء الشركة عليها، بتكلفة مالية تصل إلى ٥ ملايين دولار، وسيتم تصدير 80٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف محافظ قنا، أما المشروع الثاني فهو شركة لتجارة المناطق الحرة، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية والمنتجات العلفية علي مساحة 1479 مترا، بتكلفة مالية تصل إلي 1.5 مليون دولار، وتوفر 34 فرصة عمل للشباب، وسيتم تصدير 80٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الداودي، أن المجلس وافق خلال اجتماعه اليوم، على مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لشركتين، مشيرا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين؛ بهدف الحفاظ على استمرار استثماراتهم والتوسع فيها، بما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

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