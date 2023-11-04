محافظ قنا : إجراءات صارمة للحفاظ علي الأراضى الزراعية

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الدولة سوف تتعامل بكل حسم مع أي مسئول يتقاعس بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة لمتابعة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها للحفاظ علي الأراضى الزراعية، بحضور المهندس محمد جيلاني، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبوالقاسم محمود علي، مدير عام الشئون الزراعية، وأحمد سيد محمد، مدير حماية الأراضي.



و أشار محافظ قنا، إلى أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.

و شدد محافظ قنا ، علي مسئولي الإدارات الزراعية وحماية الأراضي، تكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، لتلاشي أي حالات تعدى، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المواطن المخالف.

وأكد محافظ قنا، على أهمية التعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.