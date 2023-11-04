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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتدريب وتوعية السيدات صحيا.. تدشين برنامج "رحلة الألف كيلو" بقنا

الجمعية المصرية لمنظار
الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفدا من الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، لتدشين فعاليات برنامج « رحلة الألف كيلو»، للتدريب والتوعية والتمكين الإقتصادي للمرأة بمحافظة قنا، تحت رعاية وزارة التضامن الإجتماعي.

ضم الوفد كلا من: الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة هالة عدلي حسين، سكرتير عام الجمعية، والدكتورة هدى الجدعاني، منسق عام الجمعية من المملكة العربية والسعودية، والدكتورة رانيا علواني، عضو الجمعية وبطلة السباحة العالمية.

 

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وأكد محافظ قنا ، حرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم  للمبادرات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأشاد محافظ قنا ، بالمبادرة التي تستهدف توعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وهو ما يسهم بشكل كبير في القضاء على المرض، مثمناً دور الجمعية المصرية في مجال التثقيف والتوعية الطبية.

و أشار الداودى، إلى اهتمام المحافظة ببناء الإنسان، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والعمل كفريق واحد في شتى المجالات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، وبناء الإنسان المصري.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن المبادرة تهدف إلى توعية وتدريب الرائدات المجتمعيات بعدد يزيد عن ١٠٠٠ رائدة، فضلا عن تدريب أطباء معهد الأورام بقنا لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية.

يذكر أن الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم هدفها التدريب والتوعية والتمكين، وتتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لمنع الحمل، وفحص عنق الرحم، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم، حيث تم منذ بدء عمل الجمعية في 2020، تدريب نحو 1000 طبيب، وتوعية أكثر من 2 مليون سيدة، وفحص 5000 سيدة.
 

الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم

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قنا رحلة الألف كيلو عنق الرحم منظار الجمعية المصرية وزارة التضامن الاجتماعي رانيا علواني

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