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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن"حياة كريمة"

صحة قنا: خدمات طبية لـ 800 مواطن خلال قافلة مجانية في أبوتشت

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان بـ قنا نظمت قافلة طبية مجانية بقرية دير النواهض التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

 

وأضاف محافظ قنا ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٨٠٠ مواطن فى كافة التخصصات الطبية المختلفة، بواقع " ٢٦٢ حالة باطنة، ٦١ حالة جراحة، ٧٩ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٢٩٠ حالة طب أطفال، و ٢٧ حالة تنظيم الأسرة، و ٨١ حالة أسنان ".

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وأشار الداودى، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأنه جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٨٠ مواطناً من المترددين على القافلة.

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