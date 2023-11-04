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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليقظتهم وإخلاصهم فى العمل.. محافظ قنا يكرم حارسى أمن بمشروع للأمن الغذائى

تكريم حارسى أمن بقنا
تكريم حارسى أمن بقنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، كلا من حمدى محمد سيد، وعبد العليم عمر عبدالعليم، حارسا الأمن بمشروع إنتاج البيض، بشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك ليقظتهما أثناء تأدية مناوبة الحراسة.

جاء ذلك على خلفية قيامهما بالقاء القبض على لص أثناء محاولته سرقة محطة البيض، فتمكنا من الإمساك به، و التحفظ عليه لتسليمه للسلطات المختصة للتعامل معه قانونيا.

 

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و قال محافظ قنا ، إنه حريص على تكريم النماذج المتميزة لتحفيزهم على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها.

و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذا التكريم يأتى في إطار حرص محافظة قنا، علي تكريم النماذج المشرفة، فى مختلف المجالات والقطاعات.

فيما أعرب الحارسين المكرمين، عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ قنا على هذه اللفتة الطيبة، التى تعبر عن تقدير الدولة لجهود المخلصين فى عملهم.

 

تكريم حارسى أمن بقنا

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قنا حارسا الأمن مشروع إنتاج البيض سرقة المحطة محطة البيض النماذج المتميزة

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