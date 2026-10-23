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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صالون الثقافة الجماهيرية يحتفي بالعيد القومي لمحافظة السويس

صالون الثقافة الجماهيرية
صالون الثقافة الجماهيرية
أ ش أ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاء بعنوان "المقاومة والصمود.. العيد القومي لمحافظة السويس"، ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أقيمت فعاليات الصالون الثقافي بمركز شباب المدينة، وأداره الشاعر علي العربي، وشارك به كل من الدكتور سادات غريب والدكتور محمد المصري.

واستهل الشاعر علي العربي الفعاليات بكلمة أكد خلالها أن العيد القومي لمحافظة السويس له طابع خاص، لأنه يحمل هوية الشجعان الذين لم يدافعوا عن السويس فقط، بل عن كل شعب مصر.

من ناحيته، أوضح د. سادات غريب أن محافظة السويس تحتفل بعيدها القومي في 24 أكتوبر من كل عام، إحياء لذكرى ملحمة الصمود والمقاومة الشعبية والبطولات التي سطرها أبناء المدينة جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة والشرطة في حرب أكتوبر عام 1973.

وأضاف أن ملحمة المقاومة والصمود بالسويس تعد واحدة من أعظم فصول التاريخ الوطني المصري، وهي آخر معركة كبرى في حرب أكتوبر قبل سريان وقف إطلاق النار.

كما تحدث عن تفاصيل المعركة التي حاولت خلالها قوات العدو اقتحام المدينة السويس، ولكن تصدى لها الأهالي من عمال وموظفين وشرطة جنبا إلى جنب مع أفراد المقاومة الشعبية وعناصر من القوات المسلحة؛ ليتكبد العدو خسائر فادحة.

بدوره، تحدث الدكتور محمد المصري عن مظاهر الاحتفال التي تمتد لتشمل عروض الأفلام الوثائقية، وتقديم الأغاني الوطنية بمصاحبة آلة السمسمية التراثية، هذا إلى جانب تكريم الأبطال وأسماء رموز المقاومة الشعبية وأسر الشهداء، مشيرا إلى أهمية الندوات واللقاءات التثقيفية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة وغيرها من الجهات المعنية لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ النضال الوطني.

ونفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة السويس.

الهيئة العامة لقصور الثقافة رئاسة الفنان هشام عطوة صالون الثقافة الجماهيرية

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