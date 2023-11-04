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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسيراً على المرضى..توجيه عاجل بسرعة التعاقد مع صيادلة بمستشفى التأمين الصحى بقنا

مستشفى التأمين الصحى
مستشفى التأمين الصحى بـ قنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، توفير عدد من الصيادلة للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بـ قنا،  للتيسير علي المرضي في صرف الأدوية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، بحضور الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، و الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، على خلفية زيارة مفاجئة لمستشفى التأمين الصحى بـ قنا.

ووجه محافظ قنا، وكيل وزارة الصحة بقنا، سرعه توفير عدد من الصيادلة للعمل بعيادات التأمين الصحي بمراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام.

 

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى والتيسير عليهم.

 

يذكر  أنه أثناء تفقد محافظ قنا لسير العمل بعيادة سيدي عبدالرحيم الشاملة اشتكي عدد من المواطنين من التأخير في صرف الأدوية بسبب العجر في عدد الصيادلة، وعلي الفور عقد محافظ قنا اجتماعا عاجلا وجه خلاله سرعة التنسيق والتعاقد مع عدد من الصيادلة للتيسير علي المرضى في صرف الأدوية.

قنا الصيادلة الهيئة العامة للتأمين الصحى صرف الأدوية وزارة الصحة زيارة مفاجئة

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