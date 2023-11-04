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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوثيق العلاقات مع المجتمع.. تعليم قنا يناقش تفعيل دور مجلس أمناء المدارس

اجتماع مجلس الأمناء
اجتماع مجلس الأمناء بقنا

استعرض الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الخطة التنفيذية للمديرية لمناقشة دور مجلس الأمناء في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها وتفعيل دور مجلس الأمناء باعتباره شريكا أساسيا في استقرار العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة خطة الأنشطة المالية والتنفيذية للعام الدراسي 2023-2024م، برئاسة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبحضور سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية، والدكتور سيد مرزوق، موجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، وأسامة قدوس مصطفي مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام. 

 

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وناقش الاجتماع، مشكلة سد العجز في المعلمين والهيئات المعاونة بالإدارات التى تعانى من عجز صارخ مثل إدارتي دشنا وأبوتشت التعليمية، ونشر التوعية بالعمل القيادى وتوثيق العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط، ولا سيما حل المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية مع مراعاة التسلسل فى عرض المشكلات والتنسيق لعمل خطة للأنشطة المدرسية.

كما تناول الاجتماع، عرض إنجازات الأنشطة الطلابية بالمديرية والمراكز التي حققتها مديرية التربية التعليم على مستوى الجمهورية، والتصعيد للمسابقات العالمية والخاصة بالأنشطة التربوية ومناقشة دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، فى تقديم الدعم الكامل للمديرية على مستوى مدارس المحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إنه حريص على عقد الاجتماع الدورى للمجلس، والعمل دومًا على رفع شأن العملية التعليمية، بما يخدم مصلحة الطلاب وجموع المعلمين والعاملين بالمديرية.
 

اجتماع تعليم قنا

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قنا مجلس الأمناء العملية التعليمية وزارة التربية عجز صارخ دشنا أبوتشت الانشطة الطلابية

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