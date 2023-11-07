الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية أو ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأضافت منار غانم خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة فى هذه الفترة، بحوالي ٣ أو ٤ درجات، ما بين ٣٠ و٣٤ درجة مئوية، وتنخفض ١٠ درجات مما يسبب حيرة فى ارتداء الملابس الشتوية".

نرتدى الملابس الشتوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه ما زال أمامنا شهرًا ونصف حتى نرتدى الملابس الشتوية، الطقس هذه الأيام وجود شبورة مائية كثيفة، ونحذر قائدى السيارات منها خاصة فى الساعات الأولى من الصباح، مما يتسبب فى عدم الرؤية".