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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سقوط الأمطار الرعدية في بعض المحافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الأيام المقبلة على محافظات مصر، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي، وعلى مدار الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة لتعود إلى المعدلات المتعارفة في هذا التوقيت من العام، فيما سيشهد منتصف الأسبوع مزيد من الانخفاض.

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وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ أجواء الأسبوع المقبل جميعها ستكون خريفية مع فرص متفرقة لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد والمناطق الجنوبية ومزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة بمنتصف الأسبوع، بمعدل درجتين، لتترواح العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، «ستتحسن الشبورة المائية بعد أن وصلت الأيام الماضية إلى انعدام الرؤية والضباب، لتصبح «كثيفة» فقط وفي بعض المناطق، ولن تؤثر على حركة المرور أو الأنشطة اليومية وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس لتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق».


وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أكدت «غانم» على وجودها بالفعل على مدار الأيام الماضية ببعض المناطق وتحديداً المناطق الجنوبية، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط أمطار رعدية ومتوسطة أمس على «حلايب» و«شلاتين»، وبعض المناطق بأسوان وتحديداً «أبو سمبل»، متوقعة سقوط أمطار على فترات متقطعة من اليوم متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحياناً على سلاسل جبال البحر الأحمر و«مرسى علم» و«حلايب» و«شلاتين» ومناطق أقصى جنوب الصعيد مثل «أبو سمبل» بأسوان والمجرى الملاحي.


وتابعت، «بدءاً من الغد هناك فرص لسقوط الأمطار بالمناطق الشمالية تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، نتيجة منخفض جوي بطبقات الجو العليا، والأمطار ستكون خفيفة وأحياناً رعدية خاصةً على القاهرة خلال فترات المساء».
 

الأرصاد الأرصاد الجوية محافظات سقوط الأمطار أخبار حالة الجو

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