أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ المواطنين

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة على محافظات الجمهورية.

خريطة سقوط الأمطار

وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، إنه مع بداية فترة الليل ستكون هناك فرص لسقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومدن القناة وأمطار من خفيفة لمتوسطة على الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، معقبة: “أمطار اليوم متفاوتة الشدة ورعدية في أغلب محافظات الجمهورية”.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع وجود امتداد منخفض سطحي مصحوب بكتل هوائية رطبة، موضحة أن هذه المنخفضات تتسبب في تقلبات جوية تبدأ مع فترات الليل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل تمامًا على السواحل الشمالية وحار على محافظات الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة خلال فترة الليل.