متى يعمل بشكل كامل؟| 5 معلومات تهمك عن الأتوبيس الترددي السريع

قال اللواء مهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن الأتوبيس الترددي يسير في مسار محدد على الطريق الدائري ويقف في 49 محطة على طريق طوله 110 كم، لافتًا إلى أن كل محطة مزودة بجراج للسيارات حتى يوفر الشخص قدر كبير من المجهود والوقود والوقت من خلال استخدمه الأتوبيس الترددي.



متى يعمل الأتوبيس الترددي بشكل كامل؟

وأضاف “مصطفى” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت"، أنه بالفعل تمت تجارب على بعض محطات الأتوبيس، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن توقيت استخدمه بشكل كامل، معقبًا: “قريب جدًا”.



وأشار خبير صناعة السيارات، إلى أن الأتوبيس الترددي يعمل بالطاقة الكهربائية ويسع 70 راكب، كما يرتبط الأتوبيس الترددي مع باقي المواصلات الأخرى مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونريل.