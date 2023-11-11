مجلة "Lonely Planet" البريطانية تختار مصر كأفضل مقصد سياحي لعام 2023 |تفاصيل

علق محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة والثقافة على اختيار مجلة "Lonely Planet" البريطانية لـ مصر كأفضل مقصد سياحي لعام 2023، قائلًا إن اختيار مصر جاء بسبب ما تشهده من استقرار واكتشافات أثرية حديثة وبنية تحتية متطورة.

وأضاف “عثمان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن مصر كان لها حضور قوي في بورصة لندن لعام 2023، حيث تم عقد اجتماعات شهدت ما تم التوصل إليه من اكتشافات أثرية وعرض مبادرات سياحية من أجل تنشيط السياحة.



وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة والثقافة إلى أن الاستقرار الذي تشهده مصر هو المفتاح الأساسي لتنمية السياحة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع السياحة.