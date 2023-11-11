من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار متفاوتة ورعدية على عدة محافظات خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع وجود امتداد منخفض سطحي مصحوب بكتل هوائية رطبة، موضحة أن هذه المنخفضات تتسبب في تقلبات جوية تبدأ مع فترات الليل.

طقس اليوم السبت



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع بداية فترة الليل ستكون هناك فرص أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون رعدية على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومدن القناة وأمطار من خفيفة لمتوسطة على الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد، معقبة: “أمطار اليوم متفاوتة الشدة ورعدية في أغلب محافظات الجمهورية”.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.



وتابعت أن اليوم يسود طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل تمامًا على السواحل الشمالية وحار على محافظات الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة خلال فترة الليل.