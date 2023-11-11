فيضانات وأمطار غزيرة تجتاح شمال فرنسا

ضربت عواصف قوية تزامنت مع هطول أمطار غزيرة منطقة بادوكالي شمال فرنسا، حيث اجتاحت الفيضانات قرى مثل مونكافريل، وذلك بعد يومين تقريبا من بلوغ المياه مستوى مدمرا يوم الثلاثاء.

وفي منطقة بادوكالي شمال فرنسا اجتاحت الفيضانات قرية مونكافريل، من أصل نحو 30 بلدية، ومنذ ذلك اليوم بلغت حصيلة عدد المتضررين ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خفيفة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي قرية هيدنيول ليبولوني أغلقت المدرسة ومكتب البريد والبلدية، إذ أصبحت القرية غارقة في مياه الفيضان، الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت ليل الخميس، والتي أتبعت ارتفاعا قياسيا لمستوى المياه التي تسبب في أضرار جسيمة، لحقت بالمنازل والطرقات.

