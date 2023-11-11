الأرصاد: سقوط أمطار ورعد في هذه المناطق.. ونحذر من الرياح

الأرصاد الجوية وحالة الطقس يبحث عنها الكثير من المصريين والسائقين الذى يجوبون المحافظات ، استعداد للتقلبات الجوية التى قد تقابلهم على الطرق ويتابع حالة الطقس الكثير من أجل سلامتهم على الطرق.

وفى إطار ذلك ينشر“صدى البلد” أهم ماجاء من توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 ليكون دليل استرشادي للسائقين والمواطنين.

هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية و الطرق الزراعية والسريعة .

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا في مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد ، وتمتد مساء إلي مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد أمطار خفيفة ورعدية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية وقد تكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

الأرصاد



من جانبها توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الأيام المقبلة على محافظات مصر، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي، وعلى مدار الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة لتعود إلى المعدلات المتعارفة في هذا التوقيت من العام، فيما سيشهد منتصف الأسبوع مزيد من الانخفاض.

أفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى»أن أجواء الأسبوع المقبل جميعها ستكون خريفية مع فرص متفرقة لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد والمناطق الجنوبية ومزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة بمنتصف الأسبوع، بمعدل درجتين، لتترواح العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة.

أوضحت أنه بدءاً من الغد هناك فرص لسقوط الأمطار بالمناطق الشمالية تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، نتيجة منخفض جوي بطبقات الجو العليا، والأمطار ستكون خفيفة وأحياناً رعدية خاصةً على القاهرة خلال فترات المساء».

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أكدت «غانم» وجودها بالفعل على مدار الأيام الماضية ببعض المناطق وتحديداً المناطق الجنوبية، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط أمطار رعدية ومتوسطة أمس على «حلايب» و«شلاتين»، وبعض المناطق بأسوان وتحديداً «أبو سمبل»

