عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: سقوط أمطار ورعد في هذه المناطق.. ونحذر من الرياح

الأرصاد - ارشيفية
الأرصاد - ارشيفية

الأرصاد الجوية وحالة الطقس يبحث عنها الكثير من المصريين والسائقين الذى يجوبون المحافظات ، استعداد للتقلبات الجوية التى قد تقابلهم على الطرق ويتابع حالة الطقس الكثير من أجل سلامتهم على الطرق.

وفى إطار ذلك ينشر“صدى البلد” أهم ماجاء من توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 ليكون دليل استرشادي للسائقين والمواطنين.

هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية على بعض المناطق القريبة من المسطحات المائية و الطرق الزراعية والسريعة .
توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا في مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد ، وتمتد مساء إلي مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
كما توقعت هيئة الأرصاد أن تشهد جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد أمطار خفيفة ورعدية على فترات متقطعة.
وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية وقد تكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

الأرصاد 


من جانبها توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الأيام المقبلة على محافظات مصر، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي، وعلى مدار الأسبوع ستنخفض درجات الحرارة لتعود إلى المعدلات المتعارفة في هذا التوقيت من العام، فيما سيشهد منتصف الأسبوع مزيد من الانخفاض.

أفادت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على «القناة الأولى»أن أجواء الأسبوع المقبل جميعها ستكون خريفية مع فرص متفرقة لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد والمناطق الجنوبية ومزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة بمنتصف الأسبوع، بمعدل درجتين، لتترواح العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة.
أوضحت أنه بدءاً من الغد هناك فرص لسقوط الأمطار بالمناطق الشمالية تشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، نتيجة منخفض جوي بطبقات الجو العليا، والأمطار ستكون خفيفة وأحياناً رعدية خاصةً على القاهرة خلال فترات المساء».
وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، أكدت «غانم»  وجودها بالفعل على مدار الأيام الماضية ببعض المناطق وتحديداً المناطق الجنوبية، مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط أمطار رعدية ومتوسطة أمس على «حلايب» و«شلاتين»، وبعض المناطق بأسوان وتحديداً «أبو سمبل»
 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد سقوط الأمطار درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة مدوية.. فرج عامر يعلن عن صفقتين جديدتين للأهلي

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

ترشيحاتنا

ماكرون: على إسرائيل وقف استهداف الأطفال والنساء في غزة

تنطلق اليوم.. حرب غزة تجمع الدول الإسلامية في قمة عربية طارئة بالرياض

برج الميزان وحظك اليوم السبت 11 نوفمبر 2023| جاذبية وسحر

سي إن إن: مفاوضون يناقشون اتفاق وقف القتال في غزة لعدة أيام

تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.. يهود ألمانيا في رعب لهذا السبب

قصف إسرائيلي مدفعي مكثف شرق بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعب لا يعرف الموت.. لحظة خروج شاب فلسطيني راقصًا من تحت الأنقاض

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11 نوفمبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

للرجال .. أحذر ظهور هذه العلامات تشير للإصابة بمرض خطير

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

فيديو

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

تمثال لاماسو الآشوري .. دليل في التوراة عن إسقاط القدس مرتين

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ