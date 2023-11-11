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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان .. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تتكون الشبورة المائية، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وتمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما توقعت الأرصاد أن تكون أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية وقد تكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة اليوم السبت 11 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

 


 

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