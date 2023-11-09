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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة.. وماذا يحدث للطقس يوم السبت

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة الموافق 10 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من اليوم بمعدل درجتين، وهي انخفاضات طفيفة وسنبدأ الشعور بها خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، حيث بدأت البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، وفق بيان هيئة الأرصاد.

واعتبارًا من السبت المقبل، يتوقع خبراء الأرصاد أن تزيد فرص سقوط الأمطار، نتيجة التأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وقد تستمر إلى الأحد.

 


 

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة وهناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.

أما عن حالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية / شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة️، على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب) ومناطق من الصحراء الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 -21 
العاصمة الإدارية 29 - 20 6
اكتوبر 29 - 20
دمنهور27 -19 
وادي النطرون 27 - 19 
كفر الشيخ 28 -19 
المنصورة27 -19 
الزقازيق 28 - 20 
شبين الكوم 29 - 21 
طنطا 28 - 20 
دمياط 27 - 20 
بورسعيد - 30 - 19 
الإسماعيلية 30 - 19 
السويس 30 -19 
العريش 28 - 17
رفح 27 - 18
 

الأرصاد هيئة الأرصاد الامطار منخفض جوى الظواهر الجوية

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