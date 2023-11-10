انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد عن انخفاض في درجات الحرارة منذ أمس الخميس، وتستمر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان رسمي يوضح حالة الطقس خلال الــ 6 أيام المقبلة اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40%، وأشارت إلى نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى الجنوب.

ووجهت هيئة الأرصاد عددا من النصائح لقائدي المركبات تحذيرا من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

