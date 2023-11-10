غالبية الجثامين لعائلات بكاملها.. حٌفّار غزة: بنسوي قبور جماعية

حفر مواطنو غزة قبرا جماعيا في دير البلح في قطاع غزة بعد تكدس الجثث جراء القصف الإسرائيلي. فيما علق حفار القبور الفلسطيني: “بنسوي قبور جماعية”.

واضطر حفار القبور الفلسطيني سعدي بركة (63 عاما) لحفرعشرات القبور المتجاورة في مقبرة دير البلح وسط قطاع غزة، لاستيعاب جثامين القتلى، في ظل الارتفاع الكبير في عدد الضحايا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 35 يوماً، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وغالبية هذه الجثامين لعائلات بكاملها، وجزء منها عبارة عن أشلاء متناثرة غير مكتملة، إضافة إلى عدد كبير من مجهولي الهوية الذين يرجح مقتل كل أفراد عائلتهم ما لا يسمح بالتعرف على جثثهم، أو عدم معرفة عائلاتهم بمقتلهم.

