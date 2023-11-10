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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطفال فلسطين يصطفون للحصول على طعام من منظمات خيرية في رفح.. فيديو

صدى البلد

يقف العشرات من الأطفال الفلسطينيين في طوابير أمام مقرات المنظمات الخيرية للحصول على وجبات طعام ساخنة مجانية في رفح الفلسطينية.

وتسعى بعض المنظمات إلى توفير ما يمكنها تقديمه للفلسطينيين الذين يعانون من الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل مع استمرار قصفها للقطاع.

وقال إبراهيم شلوف، وهو متطوع يعد الوجبات للسكان: " نحن نطبخ للناس، المكرونة، البطاطس، الفاصوليا، العدس"، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأضاف: "كما ترون، عدد كبير من الناس يأتون إلى هنا ولا نستطيع إطعامهم جميعاً، الأطفال والمسنين والنساء. إنهم يأتون إلى هنا لتناول الطعام".
 

المنظمات الخيرية رفح رفح الفلسطينية يورونيوز توك شو صدى البلد

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