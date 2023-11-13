أمطار من بكرة لـ الخميس.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من غدًا الثلاثاء ستشهد ارتفاع في نسبة الأمطار، بعد أن قلت اليوم عن أمس الأحد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الأمطار ستغطي معظم محافظات الجمهورية، وأن الأمطار ستكون رعدية.

ولفتت إلي أن درجة الحرارة على القاهرة غدًا الثلاثاء ستسجل 26 درجة، وأن البلاد ستتأثر بنشاط للرياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلي أن البلاد من يوم الخميس سيكون بها عودة لـ الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكن اليوم وغد وبعد غد، على المواطنين ارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو، حالة الخروج في المساء، أو الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين:



العظمى الصغرى



القاهرة 28 22



العاصمة الإدارية 29 20



6 أكتوبر 29 20



بنها 28 22



دمنهور 27 20



وادي النطرون 28 19



كفر الشيخ 27 20



المنصورة 27 20



الزقازيق 28 20



شبين الكوم 28 20



طنطا 27 19



دمياط 27 21



بورسعيد 27 22



الإسماعيلية 29 21



السويس 28 21



العريش 27 17



رفح 27 18



رأس سدر 32 21



نخل 27 16



كاترين 25 13



الطور 28 21



طابا 28 20



شرم الشيخ 32 23



الإسكندرية 28 19



العلمين الجديدة 27 18



مطروح 26 17



السلوم 24 16



سيوة 27 15



رأس غارب 32 23



الغردقة 32 22



سفاجا 32 22



مرسى علم 33 23



شلاتين 31 23



حلايب 30 23



أبو رماد 30 22



رأس حدربة 29 22



الفيوم 27 18



بني سويف 28 18



المنيا 28 17



أسيوط 31 17



سوهاج 33 19



قنا 34 22



الأقصر 34 22



أسوان 35 23



الوادي الجديد 34 18