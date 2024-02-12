محكمة هولندية تأمر الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف- 35 لإسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلًا يفيد بأن محكمة استئناف هولندية أمرت الحكومة بحظر تصدير قطع غيار طائرات "إف- 35" إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وفي نفس السياق، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية".



وجاء في القرير أن الأرض تضيق أمام سكان غزة، حيث إن مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي القطاع غصت بالنازحين لتصبح واحدة من آخر المناطق المتبقية التي يفرون إليها خوفا من القصف الإسرائيلي المتواصل وبحثا عن أمان بات مفقودا.

وليس الموت من القصف ما يلاحقهم فقط، فالموت جوعا أو مرضا يتربص بهم، لا سيما الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء وحشية الاحتلال.