رضا عبد العال يوجه نصيحة لـ حسام حسن بشأن بعض اللاعبين ..فيديو

أكد الكابتن رضا عبد العال نجم المنتخب المصري السابق، أن هناك بعض اللاعبين في المنتخب المصري، يجب أن يتم الاستغناء عنهم ويتم الدفع بغيرهم من أجل تقديم مباريات أفضل للمنتخب.



وأضاف نجم المنتخب المصري السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب المصري، سيقوم بعمل بعض التعديلات واختيار الأفضل من أجل اسم مصر.



وأشار إلى أنه يقدم نصيحة بالاستغناء عن بعض الاعبين من المنتخ مثل: أحمد الشناوي، ومحمد صبحي وأبو جبل، ومحمد هاني، وعلى جبر، وأحمد سامي، ومحمد النني، وأحمد حجازي، ومحمد حمدي، ومحمود حمادة، ومصطفى فتحي.



وتابع أنه يطالب بالاستفادة من مهند لاشين، وأن هذا اللاعب مميز في وسط الملعب، وفي حالة الدفع به في مباريات المنتخب سيكون له أدوار مميزة، وأن مهند لاشين أفضل من مروان عطية.

