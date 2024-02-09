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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

عرضت قناة العربية مصر تقريرا بالفيديو، بعنوان :""كده بيخرب المنتخب".. توصية غريبة من فيتوريا باستبعاد 5 من المنتخب: بعضهم أساسي طوال كأس إفريقيا".

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ضرب عصفورين بحجر.. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن تدريب حسام حسن للمنتخب

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لا للمجاملات.. أول رسالة من حسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب

وجاء في التقرير، أن روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر السابق، طالب بعد رحيله باستبعاد 5 نجوم كان معظمهم يلعبون بشكل أساسي في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقال مهيب عبد الهادي الناقد الرياضي، إن المدير الفني السابق لمنتخب مصر فيتوريا، طالب باستبعاد بعض النجوم من منتخب مصر، وهم: أبو جبل، وأحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، محمود كهربا، أيضا مهند لاشين".

وكشف أن أحمد حجازي، وأحمد فتوح شاركا في الـ4 مباريات بالبطولة الأخيرة، وأن محمود كهربا لم يشارك في أي مباراة بالبطولة".

كما عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو بعنوان :" مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. ومجدي عبدالغني: اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر".

وقال مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، إن اختيار حسام حسن لإدارة المنتخب المصري، جاء بناء على مطالب الجماهير، معلقًا :"  اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر ".

ولفت إلى أن نجاح حسام حسن سيكون فرحة لـ الجميع واتحاد الكرة، وفي حالة عدم النجاح فبهذا الأمر يكون تم اختيار ما يريده الجمهور، وبهذا ضرب عصفورين بحجر واحد.

وأشار إلى أن الجمهور يحب حسام حسن، ويريد خوض التجربة معه، وأنه في حالة إخفاق أي مدرب للمنتخب، يطالب الجمهور بالتعاقد مع حسام حسن. 

وقال مدحت شلبي،  خلال الفيديو، إن تولي حسام حسن تدريب المنتخب، سيوفر الدولار، والجهاز الفني سيحصل المرتب بالجنيه.

بينما أكد الناقد الرياضي، عصام شلوت، أن أول طلبات حسام حسن بعد تولي إدارة تدريب المنتخب المصري، هو اختيار الجهاز الفني المعاون له دون تدخل من أحد، موضحًا أن هذا حق لأي مدير فني، وحسام حسن كان طلبه واضحًا للجميع.

وأضاف عصام شلوت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن قال إنه يريد العمل مع فريق عمل خاص به، وأن حسام حسن لن يسمح لأحد بالتدخل في الاختيارات الخاصة به بنجوم المنتخب.

خبرات حسام حسن

وأشار إلى أن حسام حسن يمتلك الكثير من الخبرات، ويمتلك أعلى المؤهلات والتراخيص الخاصة بالتدريب، وأنه عمل في آسيا، وفي الاتحاد الأوروبي، وأن الجهاز الفني لـ المنتخب سيكون به حسام حسن وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس.

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