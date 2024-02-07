لا للمجاملات.. أول رسالة من حسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" "لا للمجاملات والعصبية والمنتخب فوق الجميع".. ماذا قال حسام حسن في جلسته مع وزير الرياضة؟".

وجاء في التقرير أن هناك جلسة كانت بيت الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر والكابتن إبراهيم حسن، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأوضح التقرير أن حسام وإبراهيم رحبا بتدريب المنتخب المصري، وقالا للوزير أن تدريب المنتخب شرف كبير لهم، وأنه سيكون هناك عمل قوي من أجل إسعاد الجماهير.

وعرض التقرير أن حسام شدد على أن اختياره للاعبي المنتخب سيتم بمعايير عادلة وحيادية، لأن منتخب مصر ملك الجميع، وأن أي لاعب من حقه الانضمام لمنتخب مصر، طالما اجتهد.

وتابع التقرير، أنه لا للمجاملات والعصبية والمنتخب فوق جميع الأندية.

أكد الناقد الرياضي، عصام شلوت، أن أول طلبات الكابتن حسام حسن بعد تولي إدارة تدريب المنتخب المصري، هو اختيار الجهاز الفني المعاون له دون تدخل من أحد، موضحًا أن هذا حق لأي مدير فني، وحسام حسن كان طلبه واضحا للجميع.

وأضاف عصام شلوت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن قال إنه يريد العمل مع فريق عمل خاص به، وأن حسام حسن لن يسمح لأحد بالتدخل في الاختيارات الخاصة به بنجوم المنتخب.



وأشار إلى أن حسام حسن يمتلك الكثير من الخبرات، ويمتلك أعلى المؤهلات والتراخيص الخاصة بالتدريب، وأنه عمل في آسيا، وفي الاتحاد الأوروبي، وأن الجهاز الفني لـ المنتخب سيكون به حسام حسن وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس.

