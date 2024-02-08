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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضرب عصفورين بحجر.. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن تدريب حسام حسن للمنتخب

حسام حسن
حسام حسن

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. ومجدي عبدالغني: اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر".

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ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

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لا للمجاملات.. أول رسالة من حسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب

وقال الكابتن مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق، إن اختيار الكابتن حسام حسن لإدارة المنتخب المصري، جاء بناء على مطالب الجماهير، معلقًا :"  اللي جاب حسام حسن ضرب عصفورين بحجر ".

ولفت إلى أن نجاح حسام حسن سيكون فرحة لـ الجميع واتحاد الكرة، وفي حالة عدم النجاح فبهذا الأمر يكون تم اختيار ما يريده الجمهور، وبهذا ضرب عصفورين بحجر واحد.


وأشار إلى أن الجمهور يحب حسام حسن، ويريد خوض التجربة معه، وأنه في حالة إخفاق أي مدرب للمنتخب، يطالب الجمهور بالتعاقد مع حسام حسن.
 

وقال مدحت شلبي،  خلال الفيديو، إن تولي حسام حسن تدريب المنتخب، سيوفر الدولار، وأن الجهاز الفني سيحصل المرتب بالجنيه.

 

أكد الناقد الرياضي، عصام شلوت، أن أول طلبات الكابتن حسام حسن بعد تولي إدارة تدريب المنتخب المصري، هو اختيار الجهاز الفني المعاون له دون تدخل من أحد، موضحًا أن هذا حق لأي مدير فني، وحسام حسن كان طلبه واضحًا للجميع.

وأضاف عصام شلوت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن قال إنه يريد العمل مع فريق عمل خاص به، وأن حسام حسن لن يسمح لأحد بالتدخل في الاختيارات الخاصة به بنجوم المنتخب.

خبرات حسام حسن

وأشار إلى أن حسام حسن يمتلك الكثير من الخبرات، ويمتلك أعلى المؤهلات والتراخيص الخاصة بالتدريب، وأنه عمل في آسيا، وفي الاتحاد الأوروبي، وأن الجهاز الفني لـ المنتخب سيكون به حسام حسن وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس.

 

حسام حسن مدحت شلبي مجدي عبدالغني المنتخب الدولار

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