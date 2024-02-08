ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :"رأي حسن شحاتة في تدريب حسام حسن للمنتخب الوطني: بخبرته الكبيرة يقدر يقوم بالدور ده".



وقال الكابتن حسن شحاتة نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، إن حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، قادر على الإدارة الفنية للمنتخب، وأنه يمتلك الكثير من الخبرات.



ولفت إلى أن حسام حسن بالنجوم الموجودة في مصر، قادر على تحقيق البطولات، وإسعاد الجماهير، وأن حسام تولى تدريب فرق ومنتخبات من قبل.



أكد الناقد الرياضي، عصام شلوت، أن أول طلبات الكابتن حسام حسن بعد تولي إدارة تدريب المنتخب المصري، هو اختيار الجهاز الفني المعاون له دون تدخل من أحد، موضحًا أن هذا حق لأي مدير فني، وحسام حسن كان طلبه واضحًا للجميع.

وأضاف عصام شلوت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن قال إنه يريد العمل مع فريق عمل خاص به، وأن حسام حسن لن يسمح لأحد بالتدخل في الاختيارات الخاصة به بنجوم المنتخب.

خبرات حسام حسن



وأشار إلى أن حسام حسن يمتلك الكثير من الخبرات، ويمتلك أعلى المؤهلات والتراخيص الخاصة بالتدريب، وأنه عمل في آسيا، وفي الاتحاد الأوروبي، وأن الجهاز الفني لـ المنتخب سيكون به حسام حسن وإبراهيم حسن، وأحمد الكأس.