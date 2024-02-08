خلاف بين حسام حسن ومحمد صلاح.. معتز إينو يرد |فيديو

أكد الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أن الجهاز الفني لـ المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن، سيكون له بصمة قوية، وأن الجميع وراء المدير الفني لتقديم الأفضل.

وأضاف الكابتن معتز إينو، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي المنتخب مميزون وقادرون على تحقيق البطولات، وأن الجميع ينتظر أن يكون المنتخب في الأمام، وأنه متفائل.

حسام حسن ومحمد صلاح

وردًا على ما يثار في الفترة الأخيرة بشأن خلاف حسام حسن والكابتن محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول، قال إن حسام حسن نجم كبير، وأن حسام قادر على إدارة المنتخب، ويمتلك الكثير من الخبرات.

وطالب من الجميع بمساندة المنتخب بالإدارة الفنية الجديدة، لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير.