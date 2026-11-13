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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي في داكار.. محمد مطيع يهدى إنجاز الشباب للرئيس السيسي

محمد مطيع رئيس بعثة مصر للشباب بداكار
محمد مطيع رئيس بعثة مصر للشباب بداكار
منتصر الرفاعي

سطر جديد من الإنجازات الرياضية المصرية ..كتبته البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026" بعدما حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق باحتلال المركز الرابع في جدول الترتيب الأولمبي برصيد 12 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات وفضية و5 برونزيات في إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بأولمبياد الشباب.

وأعلن المحاسب محمد مطيع الأمين العام للجنة الأولمبية رئيس البعثة المصرية للشباب فى داكار عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك من العاصمة السنغالية وعقب انتهاء منافسات الدورة عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي تحقق خلال المشاركة المصرية في داكار مؤكدا أن احتلال مصر المركز الرابع على مستوى جدول الترتيب الأولمبي يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الرياضة المصرية ويعكس حجم المجهود الذي بذله اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية طوال فترة المنافسات.

رسالة شكر خاصة لفخامة الرئيس السيسى 

وحرص رئيس البعثة المصرية  على إهداء هذا الإنجاز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرا لدعمه ورعايته للرياضة المصرية مؤكدا أن ما تحقق يمثل مصدر فخر للدولة المصرية وللمنظومة الرياضية بالكامل.

كما وجه محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو والإيكيدو والسومو التهنئة إلى أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية والاتحادات والأندية الرياضية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز مشيدا بما قدمه اللاعبون من مستويات مميزة وروح قتالية وإصرار على رفع اسم وعلم مصر في المحفل الأولمبي ليؤكدوا أن الرياضة المصرية تمتلك أجيالا واعدة قادرة على صناعة الإنجازات وكتابة التاريخ.

برقية لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية

ولم يغفل رئيس البعثة توجيه الشكر إلى الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر للبعثة والمتابعة اليومية لمشاركتها إلى جانب المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على توفير الإمكانات وتذليل العقبات وتقديم كل سبل الدعم التي ساعدت على نجاح المهمة المصرية.

وأكد أن هذا الإنجاز جاء رغم الظروف والتحديات التي لم تكن سهلة وهو ما يمنح ما تحقق قيمة أكبر ويؤكد أن العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف مؤسسات الرياضة المصرية يمثلان الطريق الصحيح نحو المزيد من النجاحات.

واختتم رئيس البعثة رسالته بالتأكيد على أن ما تحقق في داكار ليس نهاية المطاف بل بداية لطموحات أكبر في المستقبل معربا عن ثقته في قدرة أبطال مصر على مواصلة الإنجازات ورفع العلم المصري في مختلف المحافل الدولية.

قائمة أبطال وبطلات مصر المتوجين بميداليات الأولمبياد 

زين هشام – السباحة: 3 ذهبيات في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة.
سندس سنبل – الووشو كونغ فو: ذهبية منافسات الأساليب.
يوسف حسن كمال – التايكوندو: ذهبية وزن 48 كجم.
يحيى خالد صوابي – ألعاب القوى: ذهبية رمي القرص.
سارة عمرو حسني – المبارزة: فضية سلاح الشيش فردي.

علي الرملي – الجودو: برونزية وزن 81 كجم.
محمد إسماعيل – ألعاب القوى: برونزية رمي المطرقة.
أحمد محمد زكي – ألعاب القوى: برونزية الوثب العالي.
آلاء تامر بلال – ألعاب القوى: برونزية دفع الجلة.
منّة الله إبراهيم – الملاكمة: برونزية وزن 60 كجم.
 

داكار 2026 دورة الألعاب الأولمبية للشباب الرئيس السيسى محمد مطيع زين هشام ندس سنبل يوسف حسن كمال يحيى خالد صوابي سارة عمرو حسني جوهر نبيل ياسر إدريس

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