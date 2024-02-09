أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للمدير الفني السابق لمنتخب مصر، روي فيتوريا، أثناء تواجده في مطار القاهرة، برفقة أعضاء جهازه الفني، استعدادًا للعودة إلى البرتغال.

فيتوريا



فيتوريا يغادر مصر



كان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا من منصبه، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ"16" ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول.



وظهر برفقة روي فيتوريا في الصور المتداولة أعضاء جهازه الفني، أثناء تواجدهم في المطار، استعدادًا لمغادرة القاهرة، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب مصر.



أحمد شوبير يفجر مفاجأة

يأتي هذا في أعقاب المفاجأة التي فجرها الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية، قبل ساعات، بعدما أكد أن فيتوريا لم يرحل عن تدريب منتخب مصر، إذ لم يبلغه أحد بالمغادرة وأنه علم بالخبر عبر بيان اتحاد الكرة الرسمي.



وأكد شوبير أن هناك جلسة جمعت وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع فيتوريا، مساء أمس الخميس، للوصول إلى اتفاق مع المدرب بشأن فسخ العقد بالتراضي، إلا أن الأخير تمسك بالشرط الجزائي.

وعليه فإن رحيل فيتوريا، صباح اليوم، بعد ساعات من اجتماعه مع وليد العطار وعدم الموافقة على فسخ العقد بالتراضي، إما أن يكون معناه انتهاء القصة والوصول إلى صيغة بشأن الرحيل، أو قرار المدير الفني السابق لمنتخب مصر بالعودة إلى بلاده، ووضع اتحاد الكرة في مأزق في ظل رفضه كافة طرق التسوية.

الجهاز المعاون لفيتوريا



موعد توقيع حسام حسن عقود منتخب مصر



يوقع اتحاد الكرة عقود تدريب حسام حسن لقيادة منتخب مصر منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن حسام حسن يتواجد حاليا بالسعودية على أن يحضر للاتحاد منتصف الأسبوع المقبل لتوقيع عقود قيادة منتخب مصر رسميًا ثم عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل.

وتواجد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني الجديد، من أجل عقد جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لإنهاء الجانب الخاص برواتب الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة شقيقه حسام حسن، الذي أعلن اتحاد الكرة تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، إلى جانب استكمال الجهاز المعاون للتوأم في مهمته الجديدة.