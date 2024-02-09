عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

فيتوريا
فيتوريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورا للمدير الفني السابق لمنتخب مصر، روي فيتوريا، أثناء تواجده في مطار القاهرة، برفقة أعضاء جهازه الفني، استعدادًا للعودة إلى البرتغال.

فيتوريا


فيتوريا يغادر مصر 
 

كان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة روي فيتوريا من منصبه، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ"16" ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول.


وظهر برفقة روي فيتوريا في الصور المتداولة أعضاء جهازه الفني، أثناء تواجدهم في المطار،  استعدادًا لمغادرة القاهرة، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب مصر.

مبابي يضع 3 شروط للموافقة علي الانتقال إلى ريال مدريد

175 خبيرًا بمركز البحوث ينفذون أنشطة الفرق الإرشادية بوزارة الزراعة بـ22 محافظة


أحمد شوبير يفجر مفاجأة 

يأتي هذا في أعقاب المفاجأة التي فجرها الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية، قبل ساعات، بعدما أكد أن فيتوريا لم يرحل عن تدريب منتخب مصر، إذ لم يبلغه أحد بالمغادرة وأنه علم بالخبر عبر بيان اتحاد الكرة الرسمي.


وأكد شوبير أن هناك جلسة جمعت وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع فيتوريا، مساء أمس الخميس، للوصول إلى اتفاق مع المدرب بشأن فسخ العقد بالتراضي، إلا أن الأخير تمسك بالشرط الجزائي.
وعليه فإن رحيل فيتوريا، صباح اليوم، بعد ساعات من اجتماعه مع وليد العطار وعدم الموافقة على فسخ العقد بالتراضي، إما أن يكون معناه انتهاء القصة والوصول إلى صيغة بشأن الرحيل، أو قرار المدير الفني السابق لمنتخب مصر بالعودة إلى بلاده، ووضع اتحاد الكرة في مأزق في ظل رفضه كافة طرق التسوية.

الجهاز المعاون لفيتوريا


موعد توقيع حسام حسن عقود منتخب مصر


يوقع اتحاد الكرة عقود تدريب حسام حسن لقيادة منتخب مصر منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن حسام حسن يتواجد حاليا بالسعودية على أن يحضر للاتحاد منتصف الأسبوع المقبل لتوقيع عقود قيادة منتخب مصر رسميًا ثم عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل.
وتواجد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الوطني الجديد، من أجل عقد جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لإنهاء الجانب الخاص برواتب الجهاز الفني الجديد للفراعنة بقيادة شقيقه حسام حسن، الذي أعلن اتحاد الكرة تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، إلى جانب استكمال الجهاز المعاون للتوأم في مهمته الجديدة.

فيتوريا يغادر مصر فيتوريا أحمد شوبير يفجر مفاجأة منتخب مصر حسام حسن موعد توقيع حسام حسن عقود منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

موضوعات متعلقة

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

المجلس الأعلى‭ ‬للجامعات‮ يرد على شكوى التعليم المفتوح.. ويتخذ قرارا عاجلا

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

الجمباز فى 2023|سيطرة إفريقية وميداليات عالمية..تنظيم البطولات الدولية والقارية وعودة الطيور المهاجرة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

5 أخطاء تفعلها تجعل الدعاء غير مستجاب.. وهذه الأماكن لا ترد فيها دعوة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الجيش الإثيوبي يقتل 50 مدنيا في أمهرة.. والخارجية الأمريكية تعلق

قطعة أرض بالإسكندرية.. حكم نهائي بالحفاظ على مليار جنيه من المال العام

من بولندا إلى إسبانيا.. فلاحو أوروبا يكثفون احتجاجاتهم بشأن سياسات الاتحاد الزراعية

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار عاجل ضد متهمين تزعما شبكة لتهريب المهاجرين إلى أوروبا

الموساد يحذر: سفارات إسرائيل حول العالم في خطر.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني.. آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

فيديو

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ