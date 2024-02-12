الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن اليوم نشهد مزيدا من الارتفاعات بقيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، بمعدل درجتين عن الأمس، خصوصا وأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين الـ24 درجة مئوية لـ25 درجة مئوية فترة النهار، ويكون هناك مزيد من الدفئ وارتفاع لقيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بمعظم محافظات الجمهورية، خصوصا مع وجود كتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية تؤثر على مصر وتؤثر على أغلب المحافظات ويكون الطقس دافئ خلال فترة النهار في أغلب الأنحاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن فترات الليل نشعر بارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى بين الـ14 درجة مئوية و15 درجة مئوية، وتكون فترة الليل باردة على أغلب الأنحاء بالجمهورية، خصوصا ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر، مشيرة لوجود بعض الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية ويصحبها سرعات للرياح ما بين 30 لـ40 كم/ساعة، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة معظم محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وبعض المناطق من سيناء.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأتربة والرمال المثارة من الممكن أن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ومن الممكن أن تؤثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وهي ليست شديدة بالشكل الذي يجعلها تؤثر على الرؤية الأفقية ولن تصل لحد العاصفة.