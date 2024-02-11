الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية والإحساس بالدفء خلال فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن الأمس بمعدل درجتين.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار ومازال المرتفع الجوي يؤثر علينا في فترة النهار بشكل كبير وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة خلال فترة النهار، ما يجعلنا نشعر بدفء كبير في معظم المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "أغلب المحافظات بها دفء واستقرار خلال فترة النهار، ولكن خلال فترات الليل عندما تغيب أشعة الشمس يحدث العكس تماما، حيث تنخفض قيم الحرارة وهي انخفاضات ملحوظة بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترات الفجر وفترة الصباح الباكر".