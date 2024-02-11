عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اليوم مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية والإحساس بالدفء خلال فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن الأمس بمعدل درجتين.

txt

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 16

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار ومازال المرتفع الجوي يؤثر علينا في فترة النهار بشكل كبير وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم وجود أي سحب مؤثرة خلال فترة النهار، ما يجعلنا نشعر بدفء كبير في معظم المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "أغلب المحافظات بها دفء واستقرار خلال فترة النهار، ولكن خلال فترات الليل عندما تغيب أشعة الشمس يحدث العكس تماما، حيث تنخفض قيم الحرارة وهي انخفاضات ملحوظة بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترات الفجر وفترة الصباح الباكر".

الأرصاد الاحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الدكتورة منار غانم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

موضوعات متعلقة

تحول مفاجئ|الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 72 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

مشي من طريق تانى وهددني.. سيدة تشتكى سائق شركة توصيل على الفيس بوك

أرسنال يقسو على وست هام ويمطر شباكه بسداسية في الدوري الإنجليزي

ميريت 85 جنيها.. فيليب موريس مصر تعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها

الأمن يكشف لغز اختفاء أبواب المقابر بالغربية

أسعار الحديد والأسمنت الآن في مصر

محمد عبد المنصف: مصطفى شوبير أفضل من والده في حراسة المرمى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ