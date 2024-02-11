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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 16

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 25 16
دمنهور 24 14
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 23 15
المنصورة 23 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 25 15 
بورسعيد 25 15
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 13
العريش 27 12
رفح 27 11
رأس سدر 26 15
نخل 25 5
كاترين 19 2
الطور 24 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 25 14
مطروح 26 12
السلوم 25 11
سيوة 26 11
رأس غارب 25 14
الغردقة 25 17
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 17
شلاتين 27 17
حلايب 26 18
أبو رماد 24 15 
رأس حدربة 25 15
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 26 11
أسيوط 26 10
سوهاج 27 11
قنا 27 11 
الأقصر 28 10
أسوان 29 12
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 20
المدينة المنورة 26 13 
الرياض 22 11
المنامة 22 18
أبوظبى 23 18
الدوحة 22 18
الكويت 22 13
دمشق 18 9
بيروت 21 16
عمان 19 10
القدس 18 10
غزة 23 16
بغداد 25 10
مسقط 24 20
صنعاء 24 9
الخرطوم 34 20
طرابلس 19 14
تونس 16 12
الجزائر 18 14
الرباط 23 11
نواكشوط 35 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 16 7
إسطنبول 19 11
إسلام آباد 22 6
نيودلهي 22 9 
جاكرتا 32 25
بكين 10 3-
كوالالمبور 34 24
طوكيو 13 2 
أثينا 17 8
روما 16 7
باريس 10 3
مدريد 15 8
برلين 10 4
لندن 10 5
مونتريال 3 6-
موسكو 2- 5-
نيويورك 9 0
واشنطن 12 5
أديس أبابا 23 14
 

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