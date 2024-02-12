عواصف ترابية وانخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات واخبار هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع تعرض البلاد لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

مرتفع جوي

وأكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، وأبرز مظاهر الاستقرار وجود الشبورة المائية على الكثير من الطرق بالساعات الصباحية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، في طبقات الجو العليا، ووجود كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، ومن شبه الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن البلاد ستتأثر بنشاط لـ الرياح على العديد من المحافظات، ومنها القاهرة والوجه البحري، و الصعيد، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ العواصف الترابية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشف أن نشاط الرياح سيكون من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، ولكن العواصف التربية ستكون اليوم وغدا، ولكن على الجميع توخي الحذر، وأن العواصف ستصل القاهرة غدًا.

ولفت إلى أن البلاد من مساء غد ستتغير الأحوال الجوية، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة على الإسكندرية ومطروح، ستكون 19.

عواصف ترابية ورياح

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ستكون بين الـ 24 و25 درجة، بزيادة درجتين عن أمس، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجويةفي تصريحات تليفزيونية أن الأجواء في فترة الليل ستكون منخفضة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، لأن الجو بالنهار يختلف عن الجو بالليل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك عواصف ترابية ورملية، بسبب الرياح القادمة من الصحراء، وأن تلك العواصف ستكون على الكثير من المحافظات، وسيكون هناك تأثير على الرؤية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وطالبتهم بارتداء الكمامات، خلال اليوم والغد الثلاثاء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك منخفض جوي، سيؤثر على البلاد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأتربة والرمال المثارة من الممكن أن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ومن الممكن أن تؤثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وهي ليست شديدة بالشكل الذي يجعلها تؤثر على الرؤية الأفقية ولن تصل لحد العاصفة.