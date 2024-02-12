عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف ترابية وانخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر

صدى البلد

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات واخبار هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع تعرض البلاد لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

 

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة .. فيديو

عواصف رملية وترابية.. تحذير من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة المقبلة| فيديو

 

مرتفع جوي

وأكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، وأبرز مظاهر الاستقرار وجود الشبورة المائية على الكثير من الطرق بالساعات الصباحية. 

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، في طبقات الجو العليا، ووجود كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، ومن شبه الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن البلاد ستتأثر بنشاط لـ الرياح على العديد من المحافظات، ومنها القاهرة والوجه البحري، و الصعيد، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ العواصف الترابية، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

 

وكشف أن نشاط الرياح سيكون من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، ولكن العواصف التربية ستكون اليوم وغدا، ولكن على الجميع توخي الحذر، وأن العواصف ستصل القاهرة غدًا.

 

ولفت إلى أن البلاد من مساء غد ستتغير الأحوال الجوية، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة على الإسكندرية ومطروح، ستكون 19.

 

عواصف ترابية ورياح 

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم ستكون بين الـ 24 و25 درجة، بزيادة درجتين عن أمس، وذلك بسبب كتل هوائية قادمة من الصحراء.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجويةفي تصريحات تليفزيونية أن الأجواء في فترة الليل ستكون منخفضة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، لأن الجو بالنهار يختلف عن الجو بالليل.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية  إلى أن هناك عواصف ترابية ورملية، بسبب الرياح القادمة من الصحراء، وأن تلك العواصف ستكون على الكثير من المحافظات، وسيكون هناك تأثير على الرؤية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الحساسية من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وطالبتهم بارتداء الكمامات، خلال اليوم والغد الثلاثاء، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك منخفض جوي، سيؤثر على البلاد انخفاضات جديدة في درجات الحرارة.

 

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأتربة والرمال المثارة من الممكن أن تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ومن الممكن أن تؤثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وهي ليست شديدة بالشكل الذي يجعلها تؤثر على الرؤية الأفقية ولن تصل لحد العاصفة.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة عواصف اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال معاهدة كامب ديفيد كارثي على إسرائيل .. وهذه تداعيات إلغاء اتفاقية السلاح

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف في أموال أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

ترشيحاتنا

كم يتقاضى الأطباء وطواقم التمريض بعد زيادة المرتبات 2024؟.. تفاصيل

شكري: مصر ستظل البوابة الرئيسية لسلوفينيا إلى أفريقيا

مفوض عام الأونروا: بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة ..فيديو

نجاة مسئول بارز لحزب الله من استهداف إسرائيلي.. تفاصيل

بسبب الاجتياح الإسرائيلي.. الأونروا: العمل في رفح أصبح صعبًا على الأمم المتحدة

تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

نوال الزغبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

بوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

آخر مرة.. زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حديث السوشيال ميديا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ