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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف بالأسواق،  ولكن من المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 12-2-2023 ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر  93 جنيها بعد أن كان سعرها 94 جنيهًا ، وتصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 78 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيها ، 
ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  110 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 125 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  135 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  160 ل 170 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 155 ل 165 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.

ومن جانبه ، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن كغيرها من السلع تشهد تقلبات عديدة، موضحًا أن المواطن مُحق في تساؤلاته عن التغير المستمر في أسعار السلع حيث نعاني من هذه التقلبات منذ فترة طويلة.

 

تنخفض بالمزارع

 

وأوضح السيد خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الدواجن تنخفض في المزراع ولا يشعر بها المواطن المصري، لأن الحلقة الوسيطة بين المزارع والمواطن لا يقوم بخفض الأسعار، وهو أمر يحتاج للرقابة والمواجهة
 

وأشار رئيس شعبة الدواجن أن استقرار سعر الصرف والعمل عبر البنك المركزي هو الضمان الوحيد لثبات الأسعار والملاذ الآمن والايجابي، مؤكدًا أنه إذا حدث ذلك سيحدث انخفاضات في الأسعار قد تصل لـ60 %، وهو ما يصب في صالح المواطن، وذلك لأن انخفاض الأسعار أفضل من زيادة الرواتب

 

الاستيراد الحل

 

واقترح أن تقوم الدولة المصرية باستيراد كمية من الفراخ من الخارج وتقوم بضخها في المجمعات الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما سيساهم في حل الأزمة بشكل مؤقت.

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