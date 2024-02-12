معبر رفح يستقبل 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 557 شخصا بينهم 40 جريحا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة.



وقال مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الميناء استقبل 40 جريحا و33 مرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطاع غزة ؛ للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية .. مشيرا إلى أنه تم أيضا عبور 250 من حملة الإقامات الأجنبية و95 من حملة الجوازات الأجنبية و132 من حملة الجوازات المصرية.



وأفاد المصدر بأنه تم إدخال 80 شاحنة مساعدات إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة وهي عبارة عن (75 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة و3 شاحنات وقود وشاحنتا غاز).