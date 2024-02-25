تعاون بين مصر واليابان لإنشاء وتشغيل خط إنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء و70% نسبة المكون المحلى

وزير الإنتاج الحربى:

-الشركات والوحدات التابعة للوزارة تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى

-مهتمون بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في الشركات التابعة

نتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات



أوكا هيروشي :

-تنسيق دائم بين الإنتاج الحربى والسفارة اليابانية بمصر لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية

-تمتلك شركة ميزوها براءة اختراع فى استخدام أيونات الفضة لتعقيم وتنقية المياه

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهي " شركة حلوان للأجهزة المعدنية " (مصنع ٣٦٠ الحربى) وشركة ميزوها اليابانية المحدودة، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر/ يومياً مياه صالحة للشرب.

جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية .

قام بالتوقيع على عقد التصنيع المشترك من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد أيمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، ومن جانب شركة ميزوها رئيس مجلس إدارة " شركة ميزوها" اليابانية المحدودة السيد كيشيهيرو نيوا.

فى البداية رحب الوزير محمد صلاح بسفير دولة اليابان وبكافة الحضور، وأكد وزير الإنتاج الحربى على أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربى، مجالات عمل العقد والتى تهدف إلى التعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) وذلك داخل أحد الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية.

وأشار وزير الإنتاج الحربى، إلى أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70 %، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز بمصنع ٣٦٠ الحربى تحت إشراف الفريق الفنى من شركة ميزوها اليابانية وتم تجربة واختبار الجهاز فى الأجواء المصريه المختلفة وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصريه ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان ، وأكد سيادته على أن وزارة الإنتاج الحربى على إستعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص ( المصرية / العالمية ) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها .

من جانبه أشاد أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج.

وأكد السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحقيق مزيداً من النجاحات .

واوضح كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة " شركة ميزوها" اليابانية المحدودة أن شركته تعد أحدى الشركات الرائدة فى مجال تصنيع اجهزه انتاج المياه من الهواء الجوى وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في تلك الصناعة كما تمتلك الشركة براءة اختراع فى استخدام أيونات الفضة للتعقيم وتتميز اجهزة الشركة بتوفير الطاقة والاعتمادية

أكد " نيوا " أن التعاون مع الإنتاج الحربى ياتى من منطلق إيمان الجانب اليابانى بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة التى تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، ولفت إلى أننا "نطمح من خلال هذا التعاون المشترك إلى تلبية مطالب السوق المحلية المصرية من الجهاز وكذا التصدير للخارج بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي".

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة للاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية المتاحة بها لتنفيذ المشروعات والشراكات الصناعية التي تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بمصر .

حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون من جانب الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، والمهندس محمد شيرين محمد شحاته المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، محمد بكر المستشار الإعلامى ، والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطويروالتكنولوجيا ، والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى ، والمهندس محمد ايمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، والدكتور مهندس محمد صلاح يونس الإدارة العامة لمركز البحوث بمركز التميز العلمى ، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم .

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