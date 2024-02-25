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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع عقد بين حلوان للأجهزة المعدنية وميزوها اليابانية

وزير الإنتاج الحربى
وزير الإنتاج الحربى يشهد توقيع عقد تصنيع مشترك

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدي الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهي " شركة حلوان للأجهزة المعدنية " ( مصنع ٣٦٠ الحربى )  و " شركة ميزوها اليابانية المحدودة " لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة  1000 لتر/ يومياً مياه صالحة للشرب ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور  أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية.


قام بالتوقيع على عقد التصنيع المشترك من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد أيمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، ومن جانب شركة ميزوها السيد كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة " شركة ميزوها" اليابانية المحدودة .

 

فى البداية رحب الوزير محمد صلاح بسفير دولة اليابان وبكافة  الحضور ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى  أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد اهتمام الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية. 

 

وأوضح الوزير "محمد صلاح" مجالات عمل العقد والتى تهدف إلى التعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل خط لإنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) وذلك داخل أحد الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق  هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية، مشيراً  إلى أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70 % ، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز بمصنع ٣٦٠ الحربى تحت إشراف الفريق الفنى من شركة ميزوها اليابانية وتم تجربة واختبار الجهاز فى الأجواء المصرية المختلفة وأثبتت النتائج صلاحية العمل في الأجواء المصريه ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، وأكد أن وزارة الإنتاج الحربى على إستعداد دائم للتعاون مع شركات القطاع الخاص ( المصرية / العالمية ) لإنتاج منتجات جديدة وتطوير المنتجات النمطية لشركاتها.

 

من جانبه أشاد أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج، وأكد  السفير حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والياباني وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في اليابان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحقيق مزيداً من النجاحات.

 

واوضح  ئيس مجلس إدارة "شركة ميزوها" اليابانية المحدودة أن شركته تعد إحدى الشركات الرائدة فى مجال تصنيع اجهزه انتاج المياه من الهواء الجوى وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في تلك الصناعة كما تمتلك الشركة براءة اختراع فى استخدام أيونات الفضة للتعقيم وتتميز اجهزة الشركة بتوفير الطاقة والاعتماد ية والجودة العالية. 

وأكد " نيوا " أن التعاون مع الإنتاج الحربى ياتى من منطلق إيمان الجانب

 اليابانى بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة التى تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، ولفت إلى أننا "نطمح من خلال هذا التعاون المشترك إلى تلبية مطالب السوق المحلية المصرية من الجهاز وكذا التصدير للخارج بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي".

 

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة للاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية المتاحة بها لتنفيذ المشروعات والشراكات الصناعية التي تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بمصر.

حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون من جانب الإنتاج الحربى المهندس / إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، والمهندس / محمد شيرين محمد شحاته المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، محمد بكر المستشار الإعلامى ، والدكتور مهندس / عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطويروالتكنولوجيا ، والدكتور مهندس / إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى ، والمهندس / محمد ايمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية ، والدكتور مهندس / محمد صلاح يونس الإدارة العامة لمركز البحوث بمركز التميز العلمى ، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

الانتاج الحربى حلوان للأجهزة المعدنية ميزوها اليابانية تكنولوجيات التصنيع مصنع ٣٦٠ الحربى

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