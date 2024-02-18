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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: حريصون على مواصلة تنمية مسارات التعاون مع الجانب البحريني

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يستقبل "سفيرة مملكة البحرين بمصر"

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

استهل وزير الإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بسفيرة البحرين بمصر، معرباً عن خالص تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها الدبلوماسية ببلدها الثاني مصر، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين. 

 

 أكد وزير الإنتاج الحربي ، حرص وزارة الإنتاج الحربي لمواصلة تنمية مسارات التعاون بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة من الشراكة الإستراتيجية التي تساهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار الواعدة التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في ضوء ما تحظى به العلاقات الثنئائية بين الجانبين من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

 

أوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع، وتم إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى وتم التأكيد على أن المهمة الأساسية لهذه الشركات والوحدات تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة وذلك وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع كما يتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.

 

من جانبها أعربت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بمصر عن تقديرها لحُسن الاستقبال، معربةً عن سعادتها بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع فى المشروعات القومية والحضارية العظيمة على الرغم من مختلف التحديات التي يشهدها العالم بالفترة الأخيرة، مثمنةً ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من زخم إيجابي كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات، مشيرةً إلى عمق العلاقات (البحرينية - المصرية) وضرورة مواصلة التعاون المشترك للوصول إلى آفاق أكثر رحابة في ترسيخ العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدةً حرصها الشديد على تعريف المستثمرين البحرينيين بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وكذا تعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية المتاحة بالبحرين.

 

وأعربت السفيرة البحرينية عن تقديرها للدور المبذول من وزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية بمصر، مشيرةً إلى حرص الشركات البحرينية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يعزز من رغبة هذه الشركات في فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في المجالات التصنيعية المختلفة.

 

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الوفود الفنية للجانبين من أجل التعرف على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل طرف على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقاً.

الانتاج الحربى البحرين سفيرة مملكة البحرين مصر جامعة الدول العربية

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