باب التقديم مفتوح.. وظائف شاغرة في الخط الثالث للمترو

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف بمحافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة بيع التذاكر.

يأتي ذلك في المحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، وجامعة القاهرة، والتوفيقية، ووادي النيل، وجامعة الدول، وذلك بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.

مكاتب خدمة العملاء في الخط الثالث للمترو تُقدم خدماتها في محطات بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، وجامعة الدول العربية.

وقالت الشركة في إعلانها إن الوظيفة متاحة لحديثي التخرج وذوي الخبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ويجب على المتقدمين أن يكون لديهم مهارات التعامل مع الجمهور، ويمكن الدخول على موقع الشركة على الإنترنت لمعرفة التفاصيل الكاملة.



تعرف على شروط وظائف الخط الثالث للمترو

يشترط أن يكون المتقدم قد أكمل التعليم فوق المتوسط وأن يكون عمره أقل من 40 عاما.

كما يفضل أن يكون المتقدمون لمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة من سكان تلك المناطق.

جدير بالذكر، أن إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة سبق أن طبقت أسعار جديدة لتذاكر المترو صباح يوم الاثنين الموافق 1 يناير أول أيام العام الجديد 2024. وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتان 16 محطة بـ8 جنيهات.

ثلاث مناطق 23 محطة بـ12 جنيها.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة بـ15 جنيها.

أربع مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.

فيما أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن بدء التشغيل التجريبى للركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمل على 6 محطات هي (السـودان- إمبابة- البوهي- القومية العربيـة- الطريق الدائري- محور روض الفرج) لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية.

وقالت الشركة: " إذا كنت من حديثي التخرج أو لديك خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، يمكنك التقديم لشغل وظيفة بيع التذاكر على الرابط التالي:

https://www.mobilitycairo.com/csjobs"