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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

300 وظيفة حكومية جديدة خلال أيام.. تفاصيل وظائف الشهر العقاري 2024

وظائف حكومية
وظائف حكومية

300 وظيفة حكومية جديدة.. يتساءل الكثير من الشباب والخريجين عن وظائف الشهر العقاري 2024، التي من المقرر أن يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فتح باب التقديم إليها خلال الأيام القليلة المقبلة.. فما التفاصيل؟.

من المقرر أن يتم التقديم للمسابقة إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، وفقا للشروط والآليات التي حددها جهاز التنظيم والإدارة.

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وظائف الشهر العقاري 2024

تتضمن وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، تعيين عدد 50 في وظيفة مهندس ثالث و250 في وظيفة باحث ثالث قانون، وتتضمن الوظائف المطلوبة التخصصات الآتية:

- مهندس تخصص كهرباء.

- مهندس حاسبات ثالث.

- مهندس إلكترونيات واتصالات ثالث.

- مهندس تخصص مساحة.

- مهندس تخصص مدني.

- باحث قانون.

وذلك للقيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية في مجال الهندسة وإنجاز وتنفيذ الأعمال والمهام وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

شروط التقديم لوظائف الشهر العقاري

حددت مصلحة الشهر العقاري الشروط المطلوبة للوظائف كالآتي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 عاما، ويكون حاصلا على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير «جيد جدًا» على الأقل.

- يجب أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز  التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان، وكذا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا «ستة وعشرون جنيهًا فقط لا غير» لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة» والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

مستندات وظائف الشهر العقاري

حددت مصلحة الشهر العقاري المستندات المطلوبة للوظائف كالآتي: 

صورة شخصية، بطاقة الرقم القومي سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل، وكارنيه نقابة المهندسين.

موعد التقديم لوظائف الشهر العقاري

ومن المقرر أن يبدأ التقديم في وظائف الشهر العقاري 2024 اعتبارًا من 1 مارس 2024 وحتى 16 مارس 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

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