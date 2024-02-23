عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف المترو 2024.. قدم عليها الآن

وظائف المترو 2024
وظائف المترو 2024

وظائف المترو 2024 أصبحت متاحة للجمهور ، ويمكن التقديم عليها بكل سهولة عبر ضغطة زر ،من أجل الالتحاق بها دون عناء عبر التقديم على رابط وظائف المترو .


وأعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو ، عن توفير وظائف المترو 2024 لبيع التذاكر بالمحطات القريبة من بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.


وأتاحت الشركة فرص وظائف المترو 2024، أمام حديثي التخرج على الأيزيد عمر المتقدم على الوظيفة عن 40 عام، وهو شرط ضمن شروطها.


ونوهت الشركة عن وظائف المترو 2024 ، المتاحة للمتقدمين يفضل أن يكون من سكان المناطق التي اقرتها سابقا بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة .


شروط وظائف المترو 2024


حددت الشركة شروط الوظائف المتاحة كالآتي:
- يشترط إتمام التعليم فوق المتوسط.
- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.
- يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.

طريقة التقديم على وظائف المترو 2024


وخصصت الشركة رابط إلكتروني للتقديم على وظائف المترو 2024 بالخط الثالث بالضغط هنا ، لاستكمال بيانات التقديم على الوظيفة المتاحة.


وسيتم ملئ طلب توظيف - موظف بيع تذاكر، عبارة عن الإسم بالكامل ،رقم الموبايل والبريد الإلكترونى ،السن والمؤهل الدراسي، العنوان المحافظة والمنطقة، سنوات الخبرات السابقة ،وعقب الانتهاء من ملئ التفاصيل يتم الضغط على إرسال طلب .

وظائف المترو وظائف المترو 2024 المترو شروط وظائف المترو 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

ترشيحاتنا

تفاصيل تصريحات صندوق النقد حول الاتفاق مع مصر بشأن حزمة الدعم

أوكرانيا: الجيش الروسي أطلق 8 آلاف صاروخ و4630 مسيّرة منذ بدء الحرب

كويكب بحجم حافلة يمر بـ الأرض.. هل يؤثر علينا؟

مفوض الأونروا يعلن وصول الوكالة إلى "نقطة الانهيار"

توقعات الطقس.. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار ورياح على هذه المناطق

محمد نبيل: مسلسل الحشاشين سيكون له تأثير كبير في الشارع المصري| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل وقصير جدا.. فستان هيفاء وهبي في السيارة يثير الفيسبوك

يوتيوبر أمريكية شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال بسبب تعذيب أطفالها

أزمة قلبية في ساندوتش ..تقدمه أحد المطاعم الشهيرة ابتعد عن شرائه نهائيا

سعرها خرافي.. أروى جودة تثير الجدل بحقيبة سوداء

فيديو

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ