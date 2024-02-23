وظائف المترو 2024.. قدم عليها الآن

وظائف المترو 2024 أصبحت متاحة للجمهور ، ويمكن التقديم عليها بكل سهولة عبر ضغطة زر ،من أجل الالتحاق بها دون عناء عبر التقديم على رابط وظائف المترو .



وأعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو ، عن توفير وظائف المترو 2024 لبيع التذاكر بالمحطات القريبة من بولاق الدكرور، جامعة القاهرة، التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط الأخضر الثالث للمترو.



وأتاحت الشركة فرص وظائف المترو 2024، أمام حديثي التخرج على الأيزيد عمر المتقدم على الوظيفة عن 40 عام، وهو شرط ضمن شروطها.



ونوهت الشركة عن وظائف المترو 2024 ، المتاحة للمتقدمين يفضل أن يكون من سكان المناطق التي اقرتها سابقا بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة .



شروط وظائف المترو 2024



حددت الشركة شروط الوظائف المتاحة كالآتي:

- يشترط إتمام التعليم فوق المتوسط.

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.

- يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.

طريقة التقديم على وظائف المترو 2024



وخصصت الشركة رابط إلكتروني للتقديم على وظائف المترو 2024 بالخط الثالث بالضغط هنا ، لاستكمال بيانات التقديم على الوظيفة المتاحة.



وسيتم ملئ طلب توظيف - موظف بيع تذاكر، عبارة عن الإسم بالكامل ،رقم الموبايل والبريد الإلكترونى ،السن والمؤهل الدراسي، العنوان المحافظة والمنطقة، سنوات الخبرات السابقة ،وعقب الانتهاء من ملئ التفاصيل يتم الضغط على إرسال طلب .