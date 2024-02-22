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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف الكهرباء 2024..اعرف التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

صدى البلد

أعلنت وزارة الكهرباء ممثلة فى  الشركة المصرية لنقل الكهرباء،عن  حاجتها لشغل عدد من الوظائف طبقا  الإعلان رقم 1 لسنة 2024. ويستمر التقديم  للوظائف لمدة 15 يوم تنتهى فى 10 مارس 2024

وظائف الكهرباء 2024 المطلوبة وأماكنها 

تتوفر وظائف الكهرباء 2024 المطلوبة بالمناطق التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بديوان الشركة ومناطق كهرباء القاهرة والاسكندرية و الدلتا والقناة ومصر العليا والوسطى 

 

وظائف الديوان العام بشركة نقل الكهرباء
رئيس القطاع المركزي للوقاية والاختبارات والقياس بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية.

مدير عام الإدارة العامة لتصميمات محطات المحولات بقطاع التصميمات.

مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخطوط الجهد الفائق بقطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بقطاع الموارد البشرية.

مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقة القاهرة بقطاع دراسات الشبكات.

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبيانات بقطاعات الدراسات.

مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات الجهد الفائق.

مدير عام الإدارة العامة للمعدات والنقل الثقيل بقطاعات الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتدريب.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة.

مدير عام الإدارة العامة لشراء الطاقة من شركات الإنتاج بقطاع الشؤون التجارية.

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وظائف منطقة كهرباء القاهرة

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات غرب بقطاع شبكات الجهد الفائق.

مدير عام الإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والعالي جنوب وغرب بقطاع الكابلات.
وظائف منطقة كهرباء غرب الدلتا

رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات غرب الدلتا.

وظائف منطقة كهرباء الأسكندرية

مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمنطقة.

وظائف منطقة كهرباء الدلتا

مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية بقطاع المشروعات.

مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات القطاع الجنوبي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

وظائف منطقة كهرباء القناة
مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات في البحر الأحمر وجنوب سيناء، في قطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى
مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بقطاع المشروعات.

مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.

مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شمال أسيوط بقطاع شبكات أسيوط والوادي الجديد.

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في المنيا.

وظائف منطقة كهرباء مصر العليا


رئيس قطاع شبكات سوهاج.

مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات بسوهاج بقطاع الخطوط والكابلات.

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في أسوان.

مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات تـوشـكى والعـوينات.

كيفية التقديم لوظائف الكهرباء 2024

يمكن التقديم لوظائف الكهرباء 2024 من خلال الحصول على النماذج الخاصة بالتقديم للإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي، من الإدارة العامة لشؤون الأفراد بالشركة.

شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2024

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف»  بداية من يوم 19 فبراير  الجارى  وحتى 10 مارس المقبل وسيتم تحديد موعد المقابلة.
 

الشروط العامة لوظائف نقل الكهرباء 2024
 

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة مرفقا به ما يلي:

-بيان الحالة الوظيفية للمتقدم 

-2 صورة شخصية

 

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

-اذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله .

-لايجوز التقديم على أكثر من وظيفة

-سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية .

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