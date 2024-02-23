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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشروط بسيطة.. وظائف شاغرة في شركة مياه الشرب بالمنيا

وظائف شركة مياه الشرب
وظائف شركة مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا فتح باب التقديم لوظائفها المتاحة بنظام التعاقد وتشمل تخصصات فني ميكانيكا - فني كهرباء - فني معمل - حرفيين - سائقين - عمال.

شروط شغل الوظيفة 

وأعلنت الشركة عن حاجتها لشغل الوظائف المتاحة بنظام التعاقد ويتم التقديم من خلال الرابط التالي  https://miniawater.com/jops مع اختيار الفرع المراد التقديم عليه ثم اختيار الوظيفة المراد التقديم عليها والبيانات الأخرى المطلوبة.

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وأعلنت الشركة عن الشروط العامة للتقدم للوظائف وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون من أبناء محافظة المنيا ومراكزها.

- أن يكون العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي مطابق للمركز المتقدم إليه.

-أن لا يزيد سن المتقدم لكافة الوظائف عن 40 سنة.

-تقديم شهادة التأهيل المهني «للحرفيين».

-يفضل من لديه خبرة في مجال التخصص.

-تحديد موقف المتقدم من الخدمة العسكرية.

-أن يكون المؤهل من إحدى المدارس الحكومية.

-يقبل المتقدم العمل بنظام الورادي المتغيرة والعمل بأي موقع للشركة داخل المحافظة.

-اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها الشركة.

وظائف شركة مياه الشرب 

-يتم التعاقد مع المستوفيين لشروط الإعلان والمجتازين للاختبارات على درجات وظيفية وفقاً للشروط شغل الوظيفة المدرجة ببطاقات الوصف الوظيفي.

ونوهت شركة المياه، بأنه يتم التقدم في وظيفة واحدة من الوظائف المعلن عنها، وسيتم استبعاد غير المطابقين لشروط الإعلان، ومدة التقديم 15 يوما من تاريخ الإعلان، وسيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفيين للشروط على الصفحة الرسمية للشركة فقط، لا يوجد أي مبالغ يتم تحصيلها خلال أي مرحلة من مراحل المسابقة.

 

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