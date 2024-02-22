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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استعدادا للاعتماد والجودة.. رئيس جامعة المنيا يزور كلية التربية للطفولة المبكرة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يزور كلية التربية

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بجولة تفقدية لكلية التربية للطفولة المبكرة وذلك في إطار زياراته المستمرة لمتابعة سير العمل والتأكد من استكمال الكليات برامجها المُتقدمة للحصول على الاعتماد واستكمال متطلبات معايير الجودة لاستقبال لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتي ستبدأ يوم 25 من فبراير الجاري.

وعقد رئيس الجامعة اجتماعاً بإدارة الكلية وفريق الجودة لمعرفة متطلبات الكلية وتيسير احتياجاتها التي تسهم في تحقيق الحصول على الجودة.

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لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل الوصول إلى هذا الغرض الذي يضمن الحفاظ على رؤية الجامعة في التطوير المستمر وتعزيز ثقافة الجودة لضمان جودة المخرجات.

وأشاد الدكتور عصام فرحات بكلية التربية للطفولة المبكرة، والتزامها في انتظام عملها وحرصها على ممارسة أشكال الجودة لافتًا إلى إن حصول الكلية على الاعتماد من أول مرة منذ تقدمها عام 2016 وهذا يدعو لاستمرار العمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح رئيس الجامعة بأن نشر ثقافة الجودة هو نهج تتبعه الجامعة وترغب في وصول فكرها إلى كافة منتسبيها من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاهتمام بالخطط الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعزيز الجهود البحثية والتعليمية بجميع الكليات وكذا برامج خدمة المجتمع والأسلوب المتبع في الإدارة ومصادر المعلومات، فضلًا عن مستوى الطلاب والخريجين، لضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع.

وسيعقد على هامش زيارات لجان المراجعة التي ستبدأ من يوم الأحد 25 فبراير الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر، لكليات الجامعة وبرامجها المتقدمة للاعتماد لقاء تُحاضر خلاله الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جوة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالي، لعمداء الكليات ووكلائها، ومديري وحدات الجودة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة، لتوضيح مستجدات التقدم للاعتماد.


رافق رئيس الجامعة خلال زيارته الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ووكلاء الكلية والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة.

 

التربية للطفولة المبكرة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تطبيق معايير الجودة

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