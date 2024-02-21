استعدادا للاعتماد والجودة.. رئيس جامعة المنيا يتفقد مستشفى طب الأسنان

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وحدات الأسنان الجديدة التي تم تزويدها مستشفى كلية طب الأسنان بالجامعة بها ووصل عددها كمرحلة أولى إلى ٦٥ وحدة تم افتتاح ٢٥ منها من اصل ١٧٠ وحدة المقرر تزويد المستشفى بها وذلك ضمن خُطة الإحلال والتجديد بوحدات الأسنان ورفع كفاءة العمل لطلاب الكلية الوافدين وطلاب الدراسات العليا.

وخلال متابعته لتلك الوحدات التقى رئيس الجامعة بأطباء الامتياز للتعرف على مدى مستوى الخدمات المقُدمة لحسن العمل وأبدى الأطباء ردودهم الإيجابية بما تم توفيره من تقنيات تُواكب متغيرات ومتطلبات العمل الطبي.

وأكد أن الجامعة لم تدخر جهداً في الارتقاء بمستوى العملية التعليمة، وتذليل كافة متطلباتها لتقديم خريج مؤهل للمنافسة، وخدمة طبية لائقة لمستفيديها.

وقد زُودت هذه الوحدات بأحدث الإضاءات والتكنولوجيا الحديثة التي ترفع من جودة العمل بتقنيات متطورة حيت تم توريد وتركيب أجهزة تكنولوجية رقمية لأخذ مقاسات الأسنان وأجهزة تبييض الأسنان والليزر وأجهزة جديدة للتصوير الداخلي لفم الأسنان تعمل على أعلى مستويات الجودة والأداء.

كما تفقد رئيس الجامعة المبنى التعليمي الجديد بكلية طب الأسنان ووحدة الجودة ومستشفى الكلية ووحداتها العلاجية والمكاتب الإدارية للتأكد من انتظام سير العمل استعداداً لاستقبال الكلية للجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال هذا الشهر لمتابعة مدى استيفاء معايير الجودة لتجديد اعتمادها.

ووجه رئيس الجامعة بالإنتهاء من كافة الأعمال داخل الكلية قبل زيارة اللجنة واستعداد فريق العمل داخل الكلية للخروج بالصورة التي تُحقق تطبيق كافة معايير الجودة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن الجامعة تسعى لحصول كلياتها وبرامجها على الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي وتقديم كافة الدعم وتوفير البيئة المُناسبة التي تليق بطلاب الجامعة وبهيكلها التنظيمي من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين والعاملين، والوصول بالخريجين إلى التميز والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يشار إلى أن لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ستقوم خلال فبراير الجاري بزيارات لمتابعة مدى تطبيق معايير الجودة وآلياتها، بكلية التربية للطفولة المبكرة لتجديد اعتمادها ايضاً، وكلية الطب البشري وكذا برنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن وبرنامج إعداد معلم علم النفس بكلية التربية.