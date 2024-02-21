محافظ المنيا: ضبط 118 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق

أعلن محافظ المنيا أسامة القاضي أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 118 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ - في بيان اليوم /الأربعاء/ ـ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 100 مخالفة في المخابز البلدية تنوعت ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 مخالفة في الأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

